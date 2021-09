Stiri pe aceeasi tema

- “In data de 10 septembrie 2021, One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, s-a intrunit, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor (AGA) de la momentul listarii companiei la Bursa de Valori Bucuresti.…

- 2.033 de cazuri noi de covid și 48 de decese, de ieri pana azi, in Romania. E si un copil printre persoanele care si-au pierdut viata, anunta autoritatile. Au fost prelucrate peste 45.000 de teste. In momentul de fata la ATI sunt internati 426 de pacienti, sase fiind minori. In Timiș au fost raportate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca un numar de cinci cetateni afgani din categoriile vulnerabile - un student cu bursa in Romania si doi jurnalisti impreuna cu membri de familie - au fost evacuati din Kabul in urma demersurilor Celulei de criza interinstitutionale si se afla in siguranta…

- Compania Arctic Stream va debuta, joi, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va invita joi, 29 iulie, la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia debutului companiei Arctic Stream pe piata AeRO a bursei. Arctic Stream este un integrator…

- Delegația PSD din Parlamentul European atrage atenția ca, in lupta pentru o funcție politica la nivelul partidului din care face parte, șeful Guvernului Romaniei, Florin Cițu, este dispus sa devina o amenințare la adresa libertații presei și o pata neagra

- ​Este imposibil ca statul sa mai atraga în acest an cele peste 500 milioane de euro din vânzarea licențelor 5G, din cauza întârzierii transpunerii în legislația naționala a Codului european al Comunicațiilor, o condiție esențiala pentru organizarea licitației. Totuși, pentru…

- Aproximativ 50.000 de conturi din Romania au fost compromise și identificate intr-o baza de date publicata pe Dark Web, informeaza Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). „Dintre acestea, regasim peste 2.000 de domenii.ro. Lista conturilor personale și profesionale…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…