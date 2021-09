Electricitate: facturi de coșmar în Italia! Preturile electricitatii pentru gospodariile italiene vor creste cu 29,8% in urmatorul trimestru iar cele ale gazelor cu 14,4%, din cauza „dinamicii extraordinare” a costurilor materiilor prime, care se indreapta spre maxime istorice, a avertizat autoritatea de reglementare Arera. Prețurile de referința ale gazelor europene au crescut cu peste 300% in acest an, stimulate de niveluri […] The post Electricitate: facturi de coșmar in Italia! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

