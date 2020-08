Electricianul Chiriță din Tărtășești, uns ”Regele Energiei”! Președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie a avut in 2019 un venit de 681.156 lei. Adica undeva la 150.00 de euro, cu tot cu sporuri. Cam de patru ori cat președintele Romaniei! Iar pentru acest puhoi de bani ce credeți ca face Dumitru Chirița? Fostul electrician care s-a cocoțat in carca mișcarii sindicale, de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

