Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca nu a primit, pana in prezent, decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia desfasurata si care priveste incalcari ale legislatiei in domeniul concurentei de catre operatori de distributie a energiei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca nu a primit, pana in prezent, decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia desfasurata si care priveste incalcari ale legislatiei in domeniul concurentei de catre operatori de distributie a energiei electrice…

- ANRE mentioneaza insa ca atunci cand o va primi va declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii lor. ”In momentul in care o vom primi, vom declansa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distributie, in sensul reducerii…

- Tarifele de distributie a energiei electrice ar putea scadea in viitor, dupa ce consumatorii au fost efectati de faptul ca mai multe firme din sector s-au inteles in decursul anilor, ”au umflat” preturile si au trucat licitatiile, a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu. "Mai multe companii au fost păgubite.…

- Tarifele de energie electrica la nivelul consumatorilor vor scadea in premiera, pentru a se recupera un prejudiciu creat de cartelul distribuitorilor, care au practicat preturi exagerat de mari in ultimii ani, a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „A fost…