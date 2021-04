Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat, din oficiu, doua investigatii ce vizeaza un posibil comportament abuziv al companiilor Distributie Energie Electrica Romania SA si, respectiv, Distributie Energie Oltenia SA, pe piata distributiei de energie electrica aferenta zonelor geografice pentru care cei doi…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania SRL, Altex Romania SRL, Flanco Retail SA și Dante Internațional SA, in cadrul unei investigații privind posibile ințelegeri și/sau practici concertate de fixare a preturilor de vanzare, conform…

- Israel a inceput sa produca un spray nazal antiviral care ar fi capabil sa ucida 99,99% dintre particulele de virus. Acesta va aparea in farmaciile de acolo pana in vara. Noua Zeelanda este a doua tara care le va oferi cetatenilor spray-ul nazal, care a fost deja inregistrat la Autoritatea pentru Siguranta…

- Telekom Romania Communications SA este investigata de Consiliul Concurentei pentru un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament, a anuntat autoritatea de concurenta, intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES. "Pentru a obtine autorizatie…

- Consiliul Concurentei a anunțat joi ca deruleaza o investigație privind un posibil abuz de poziție dominanta al companiei Telekom Romania Communications (n.a fostul Romtelecom) pe piața serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament. Autoritatea susține ca are indicii ca Telekom România…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Galben, valabila și in județul Alba, pana la ora 18:00. Fenomene vizate sunt ninsori in general moderate cantitativ, viscol la munte. Potrivit meteorologilor, zonele afectate sunt Munții Apuseni, Maramureșul și Carpații Orientali; In…

- Consiliul Concurentei deruleaza o investigatie privind un posibil comportament anticoncurential al unor companii care isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de tratare si eliminare a deseurilor medicale din Romania, a anuntat joi autoritatea de concurenta. Companiile investigate…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…