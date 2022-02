Electrica se reorganizează și concediază un sfert dintre directori Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat implementarea unui proces de reorganizare a structurii de personal a societatii si aplicarea masurii de concediere colectiva, structura organizatorica urmand sa fie modificata incepand cu data de 1 martie 2022. In urma procesului de reorganizare, numarul de posturi in companie se va reduce de la 120 la 85 in timp ce numarul posturilor de conducere scadea cu 25%. “Societatea Energetica Electrica SA (“Societatea” sau “Electrica”) informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in cadrul sedintei din 2 februarie 2022, Consiliul de Administratie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

