Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a lansat o licitație de pana la 2,8 milioane lei (590.000 euro), fara TVA, pentru achiziția de benzina fara plumb. Achiziția este pentru intreg anul 2020, potrivit unui anunț publicat pe platforma SICAP. Valoarea estimata a achiziției este cuprinsa intre 2,1 și 2,8 milioane lei (fara…

- Compania de telefonie din Spania Telefonica intenționeaza sa reduca drastic cantitatea de echipamente pe care le cumpara de la gigantul tehnologic chinez, Huawei, pentru rețelele sale mobile de noua generație din Europa (5G), transmite Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, cel de-al patrulea…

- In ultima vreme, facturile la electricitate au crescut tot mai mult. Unele familii au ajuns sa plateasca și cu 100-150 de lei in plus, in fiecare luna. Autoritațile anunța ca prețul ar putea in continuare sa fie majorat. Lampa cu gaz, lumanarea sau flacara din soba nu mai reprezinta de mult o soluție.…

- Primaria Sectorului 1 se pregatește sa aloce din bani publici aproape 60 de milioane de euro pentru a deschide nu mai puțin de trei patinoare pentru bucureștenii din acest sector. Astfel, Compania de Investitii a Primariei Sectorului 1 a scos la licitatie un contract de achizitie de lucrari de proiectare…

- Primaria Comunei Pestera a incheiat un contract pentru intretinere si reparatii al strazii Izvorului din Comuna Pestera judetul Constanta. Denumirea completa a proiectului atribuit este Intretinere si reparatii strada Izvorului Comuna Pestera judetul Constanta. Societatea care se va ocupa de lucrarile…

- Consiliul Județean Alba cumpara servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginti de santier autorizati, in valoare de peste 1,3 milioane de lei, pentru proiectul privind modernizarea drumului județean DJ 107 I, intre Aiudul de Sus și Bucium Sat, supranumit și „Transalpina de Apuseni”. Consiliul…

- CNAIR și Ministerul Transporturilor au semnat Contractului de Finanțare nr.50 pentru proiectul „Varianta de ocolire Bacau” in vederea acordarii finanțarii nerambursabile alocata prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania municipala Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere beton in valoare de pana la 29,74 milioane lei (6,22 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP. Obiectul contractului il reprezinta achizitia betonului de…