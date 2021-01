Electrica, locul în care se refugiază pensionarii și consilierii din zona "ordinii publice și siguranței naționale" ​Electrica SA, cel mai mare distribuitor de energie din țara și unul dintre cei mai importanți furnizori, este o companie puternic controlata de interese ale entitaților de stat, chiar daca, teoretic, este o companie privata, dupa listarea pe bursa din 2014. Statul român este cel mai mare acționar, însa nu și majoritar, fapt care scapa Electrica de controalele Curții de Conturi sau de aplicarea Legii 111/2016 privind managementul corporativ. Astfel, Electrica este o companie în care multe dintre numiri sunt controversate. Vezi patru cazuri de persoane venite din zona "ordinii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

