Stiri pe aceeasi tema

- ELECTRICA: Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 27 februarie – 3 martie 2023; completare pentru zilele de 22 și 24 februarie 2023 Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada…

- ELECTRICA: Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 13 – 16 februarie 2023; completare pentru 9 și 10 februarie 2023 Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 13 – 16 februarie…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam…

- ELECTRICA: Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 30 ianuarie – 3 februarie 2023; completare pentru zilele de 27 și 28 ianuarie 2023 Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada…

- ELECTRICA: Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 16 – 20 ianuarie 2023 și completare pentru 12 ianuarie 2023 Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 16 – 20 ianuarie 2023…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit reprezentantilor E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari miercuri ca furnizarea energiei electrice, intrerupta in urma unui nou raid cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei, ‘poate fi restabilita’ si ca ‘toate institutiile statului lucreaza in acest sens’. ‘Rusia a lasat Moldova pe intuneric. Razboiul…

- LISTA: Localitațile din Alba in care va fi intrerupta alimentarea cu energie electrica, in urmatoarea perioada. Intervalele orare In mai multe localitați va fi intrerupta furnizarea de energie electrica, in urmatoarea perioada. Distribuție Energie Electrica Romania – Transilvania Sud a publicat lista…