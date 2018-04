Stiri pe aceeasi tema

- Inca un proiect de succes a fost semnat joi, 8 martie 2018, de catre primarul comunei Pianu, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, București, privind ”Modernizarea strazilor Pinilor, Gaurii, Valea de Sebeș, Cotirhau, Ulița, La Canton și Tecanel din Pianu de Sus”. Valoarea totala…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 13 martie 2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Garbova (Tifra) – Miraslau, din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda – Aiud – Ocna Mureș, iar durata se estimeaza la 17 ore. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Alba a anunțat intreruperi de furnizare a energiei programate pentru perioada 13.03.2018-16.03.2018. Motivul acestor intreruperi il constituie lucrarile de intretinere, revizii, reparatii efectuate la instalatiile electrice din zonele respective. Marti,…

- Electrica anunta intreruperi programate in alimentarea cu energie in judetul Alba, in perioada 12-16 februarie, din cauza lucrarilor de intretinere a retelei. In functie de conditiile meteo, lucrarile ar putea fi reprogramate Luni, 12 februarie Orele 8.00-16.00 Unirea, localitatea Unirea 2, strada Gornicului…

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Garbova s-a produs astazi, 7 februarie 2018, la ieșirea din DJ 106F in DN1. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara in…

- Un sofer din Alba a fost implicat intr-un accident produs miercuri dimineata pe DN1, la iesirea din Miercurea Sibiului, spre Sebes. Conducea un tractor si intentiona sa vireze stanga, in momentul in care a fost lovit de un autocar. Potrivit IPJ Sibiu, soferul tractorului, un barbat in varsta de 61 de…

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de 21, cu peste 5.640 de utilizatori, in continuare actionand pentru remedierea avariilor 12 echipe…

- In județul Alba exista și administrații publice pe care ninsoarea și viscolul nu le-a prins „nepregatite”. Este cazul municipiului Sebeș, unde utilajele și chiar unii dintre angajații primariei au petrecut o noapte alba pe strazile din oraș și din zonele aparținatoare. Primarul Dorin Nistor a postat…