Stiri pe aceeasi tema

- Electrica, distribuitor si furnizor de energie electrica listat la BVB, a raportat pentru 2022 un profit net consolidat de aproximativ 560 mil. lei, fata de o pierdere de 552 mil. lei in anul precedent, in timp ce veniturile au urcat cu 39% la 10 mld. lei, scrie Ziarul Financiar. Fii la curent…

- Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in luna ianuarie au fost inmatriculate 760.041 de mașini la nivelul Uniunii. O creștere de 11.3%, scriu cei de la Profit.ro. Volkswagen conduce topul inmatricularilor, cu 85.554 de unitați, iar Toyota a incheiat pe locul 2. Dacia completeaza…

- In condițiile noilor prețuri la energie, reducerea consumului de energie devine o necesitate, nu doar un moft sau un slogan fluturat din stanga-n dreapta de politicieni. Odata cu haosul de pe piata energiei electrice, facturile la curent au devenit un cosmar pentru multi romani, iar cei mai multi nu…

- Avariile la infrastructura de electricitate sunt principala cauza a ritmului scazut de procesare a TIR-urilor in partea ucraineana din PTF Porubne-Siret, in conditiile in care alimentarea cu energie electrica se face doar 5-6 ore pe zi, a declarat, luni, guvernatorul regiunii Cernauti, Ruslan Zaparaniuk,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a emis un comunicat de presa prin care vine cu informații utile pentru noile modificari privind plafonarea prețului la energie incepand de anul viitor: ”Ca urmare a noilor modificari legislative instituite prin Legea nr. 357/2022 privind aprobarea…

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale fata de consumatori, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat al institutiei. In urma…

- Luand in considerare unele comentarii tendențioase aparute in spațiul public, ce țin de calculele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice furnizata de I.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și S.A „FEE Nord”, aprobate la 8 decembrie 2022 de catre Consiliul de Administrație al ANRE, vene cu…

- Cupru Min SA Abrud incheie un nou an cu un profit record. Bugetul de venituri și cheltuieli, pe masa Guvernului Guvernul are de aprobat joi bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societații Cupru Min S.A. Abrud. Toate documentele se afla pe masa executivului și vor intra in ședința de Guvern. …