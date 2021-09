Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Electrica Furnizare drept furnizor de ultima instanta in luna septembrie pentru clientii finali care ar ramane fara furnizor. „Electrica va prelua toti clientii care, in luna septembrie 2021, ajung in situatia de a nu avea asigurata…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Tinmar Energy drept furnizor de ultima instanta in luna iulie pentru clientii finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa, potrivit unui document al autoritatii. „Tinmar Energy va prelua toti…

- Pretul energiei electrice va creste de joi, 1 iulie, cu procente cuprinse intre 3% si 13% pentru consumatorii casnici care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera. De la 1 ianuarie 2021, piata de electricitate s-a liberalizat total, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre…

- • In contextul in care la 1 iulie 2021 se incheie perioada de aplicare a reducerii comerciale de catre furnizorii de energie electrica, in baza recomandarilor cuprinse in Ordinul ANRE nr.5/2021, Electrica Furnizare anunța acordarea unui discount tuturor clienților sai care aleg pana la data de 31.08.2021…

- Distribuitorii de energie electrica vor fi obligați sa acorde despagubiri clienților care sufera de pe urma intreruperilor neplanificate ale curentului. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei impune operatorilor de distribuție sa acorde compensații intre 5 și 300 de lei tuturor utilizatorilor…