Electrica Furnizare nu a incheiat anul 2021 așa cum l-a inceput, adica pe plus. Distribuitor și furnizor de energie electrica la care statul are un aport de 48,8 la suta, Electrica Furnizare a incheiat ultimele trei luni ale anului 2021 cu o „gaura” de 110 milioane de euro (553 milioane de lei), la nivel consolidat, … Articolul Electrica Furnizare, pierderi mari in 2021 apare prima data in Opinia Buzau .