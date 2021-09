Electrica Furnizare a demarat verificarea facturilor mărite emise clienţilor companiei Electrica Furnizare a demarat o verificare suplimentara a facturilor emise cu valori atipice in raport cu istoricul de facturare si comportamentul de consum in cazul unora dintre clientii casnici din portofoliul companiei.



"Ca urmare a situatiilor constatate in ultima perioada cu privire la emiterea unor facturi a caror componenta a energiei electrice active are o valoare atipica in comparatie cu istoricul de facturare si comportamentul de consum ale clientilor in cauza, compania a demarat un proces intern de analiza ce vizeaza posibile anomalii inregistrate pe intreg lantul de facturare",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Ca urmare a situatiilor constatate in ultima perioada cu privire la emiterea unor facturi a caror componenta a energiei electrice active are o valoare atipica in comparatie cu istoricul de facturare si comportamentul de consum ale clientilor in cauza, compania a demarat un proces intern de analiza…

- Electrica Furnizare anunta ca face o verificare suplimentara a facturilor emise cu valori atipice in raport cu istoricul de facturare si comportamentul de consum in cazul unora dintre clientii casnici ai companiei. Astfel, unele dintre facturile verificate au fost deja stornate, urmand sa fie emise…

- Virgil Popescu, ministrul Energieile-a cerut reprezentantilor companiilor de utilitati sa ia masuri astfel incat consumatorii casnici sa nu mai primeasca facturi de milioane de lei."Solutii, nu vorbe, la...

- Factura de peste 27.000 de lei primita de un client din Alba Iulia a fost emisa eronat, ca urmare a unei anomalii de pe lantul de facturare, se arata intr-un comunicat al Electrica Furnizare, informeaza Agerpres. "Electrica Furnizare informeaza cu privire la cazul clientului din Alba Iulia,…

- Clienții Coinbase frustrați de lipsa de asistența din partea companiei de 65 de miliarde de dolari. Coinbase este in focuri pentru un serviciu teribil pentru clienți in urma rapoartelor despre conturile utilizatorilor care au fost piratate și epuizate din fonduri. Potrivit unei anchete…

- Pandemia a adus schimbari permanente in comportamentul de consum al clienților. Astfel, romanii s-au indreptat cu precadere spre canalele digitale pentru a-și face cumparaturile, iar 56% dintre aceștia afirma ca nu vor reveni la obiceiurile anterioare. Potrivit unui studiu recent realizat de SAS, lider…

- Sancțiune pentru Electrica Furnizare, din partea OPC, pentru practici inșelatoare. Au fost percepute tarife ascunse in contractele clienților Sancțiune pentru Electrica Furnizare, din partea OPC, pentru practici inșelatoare. Au fost percepute tarife ascunse in contractele clienților In urma unui control…

- Electrica Furnizare anunta acordarea unui discount tuturor clientilor sai care aleg, pana la data de 31 august 2021, un produs din piata concurentiala, in contextul incheierii perioadei de aplicare a reducerii comerciale de catre furnizorii de energie electrica, in baza recomandarilor cuprinse in…