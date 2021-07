Stiri pe aceeasi tema

- Cikautxo RO Rubber &Plastic din Campia Turzii organizeaza interviu marti, 18 mai 2021 la ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

- In cazul in care iei in calcul o angajare la Glovo, afla chiar acum cum poți deveni curier, ce salariu poți incasa, dar și care sunt actele necesare pentru angajare. Statistcile arata ca cei mai cautati curieri de la Glovo sunt in Bucuresti si zonele adiacente, adica, Ilfov, Ploiesti, Giurgiu, Alexandria,…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustsine admitere daca vor ca in clasa a V-a sa invete in clase cu program intensiv pentru studiul unei limbi straine. Admiterea se va organiza dupa terminarea cursurilor pentru acest an scolar si va consta intr-o proba scrisa la limba straina pe care vor sa o studieze in…

- Spitalul Judetean din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, pe perioada determinata. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale, de conducere,…

- “AFI Europe Romania a inceput, in luna aprilie 2021, lucrarile de renovare pentru zonele comune din cladirea de birouri AFI Lakeview, o investitie de circa 1,6 milioane euro. In urma acestei investitii, chiriasii AFI Lakeview se vor bucura de un mediu de lucru atractiv: un lobby cu un design modern,…

- Cercetasii Romaniei, prin Centrul local "Nufarul alb" Braila, organizeaza actiunea de ecologizare "Fara plastic in Insula Mare a Brailei", unde si-au anuntat participarea elevi de la clasa I pana la clasa a XII-a, care s-au oferit ca voluntari pentru a curata padurea de deseuri, potrivit Agerpres.…

- Spitalul Orasenesc Cernavoda organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director financiar ndash; contabil.Spitalul Orasenesc Cernavoda, cu sediul in Cernavoda, str, Gheorghe Doja nr. 1A, judetul Constanta, organizeaza concurs examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director al unitatii,…

- Cikautxo RO Rubber &Plastic din Campia Turzii organizeaza interviu marti, 13 aprilie 2021 la ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru ocuparea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!