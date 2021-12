Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29.11- 03.12.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: Cornesti Bilciuresti Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 29.11-03.12. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 22.11- 26.11.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: – Dobra Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 22 – 26 noiembrie. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 15.11 – 19.11.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: Bezdead Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 15 -19 noiembrie. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 08.11- 12.11.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: Potlogi Poiana Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 08-12 noiembrie. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 22.10- 29.10.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: Malu cu Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 22-29 octombrie. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 18.10- 22.10.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: Varfuri Magura Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 18 – 22 octombrie. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- in perioada 04.10- 08.10.2021, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: Vladeni Ocnita Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 04 – 08 octombrie. Lista localitaților vizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .