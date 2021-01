Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 593.783 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 501.896 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.489 cazuri noi…

- Pana astazi, 19 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 493.379 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.158 cazuri…

- Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației Naționale, anunța ca s-a incheiat acțiunea de distribuire a tabletelor pentru elevi in județul Argeș și nu numai. ”Astazi s-a incheiat procesul de livrare a tabletelor in județele Argeș, Mureș, Ilfov, Brașov, Prahova, Harghita, Sibiu, Teleorman, Dambovița,…

- Alte județe care au prezentat foarte multe teste pozitive in ultimele 24 de ore sunt: Brașov - 353 de teste pozitive noi, Iași - 217, Timiș - 205 și Cluj - 189. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos.Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar…

- Pana astazi, 14 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 353.185 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 239.051 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.460 cazuri noi…

- Un numar de 16 județe au depașit pragul de 200 de noi infectari, potrivit raportarii de sambata a Grupului de comunicare Strategica. București a inregistrat 1271 de noi infectari, urmat de Cluj – 601 noi infecții, Sibiu- 426 de cazuri noi și Ilfov cu 420 de cazuri. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar…

- Grupul de Copmunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 8.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 09.11.2020 (10:00) – 10.11.2020 (10:00) au fost raportate 177 de decese (92 barbați și 85 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Potrivit informatiilor Grupului de Comunicare Strategica , mai multe persoane infectate cu noul coronavirus au decedat in spitalele din Dolj, Olt și Mehedinți. In total, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 99 de decese ale unor pacienți infectați cu COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost raportate…