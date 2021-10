Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica va cumpara participatiile MT Project B.V. si HiTech Solar Investment GmbH in cinci societati care detin si opereaza centrale electrice fotovoltaice. Cele cinci companii au fiecare cate o centrala electrica fotovoltaica, avand impreuna o capacitate…

- Banca Transilvania estimeaza ca finalizarea tranzactiei pentru achizitia Idea Bank va avea loc la finalul lunii octombrie, iar dupa finalizarea tranzactiei, Idea Bank va deveni parte din Grupului Financiar BT. "Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si…

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) inregistrau miercuri scaderi dupa o ora si jumatate de la debutul tranzactiilor, rulajul cifrandu-se la 9,863 milioane de lei (1,993 milioane de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, a inregistrat o depreciere…

- ”Holde Agri Invest SA, o companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, anunta finalizarea achizitionarii fermei Videle din judetul Teleorman pentru suma de 14,3 milioane de lei. In urma acestei tranzactii, Videle devine cel de-al treilea nucleu Holde, dupa fermele Rosiori si Frumusani”, a…

- De asemenea, actionarii i-au ales pe Nicusor Serban si Cornel Danila in functia de membri al Consiliului de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2022. ”Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru intreaga perioada a mandatelor care…

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-au intensificat activitatea de tranzactionare in primele 7 luni ale acestui an ceea ce a determinat ca valoarea cumulata a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente sa depaseasca 10,4 miliarde lei, echivalentul a 2,1 miliarde euro, potrivit…

- Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra de afaceri de 1,5 miliarde lei, comparativ cu 1,4 miliarde lei in perioada similara din 2020, conform unui comunicat remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti,…

- Obligatiunile BestJobs Recrutare intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, informeaza BVB. Obligatiunile companiei, in valoare de peste 3 milioane de euro, se vor tranzactiona sub simbolul bursier JOBS26E. Listarea obligatiunilor…