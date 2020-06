Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next Generation EU, anunța news.ro.”Comisia a propus astazi, 24…

- Elvetia a exportat 126,6 tone de aur, in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari, catre SUA in luna mai, acestea fiind cele mai mari livrari efectuate vreodata pe parcursul unei singure luni, in conditiile in care preturile mai mari inregistrate pe piata din New York au continuat sa atraga…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare economica in valoare de 130 de miliarde de euro pentru anul acesta și 2021. Planul, menit sa stimuleze economia afectata de pandemia de Covid-19, are in vedere și reducerea TVA la 16% timp de 6 luni.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu constata ca in timpul crizei coronavirusului raportul Putere- opozitie a fost grav dezechilibrat, iar una dintre victimele acestui paradox a fost Nicusor Dan.Candidatul PNL-USR la Primaria Capitalei, uitat de liberali, s-ar fi putut remarca in batalia…

- Comisia Europeana a inregistrat angajamente financiare asumate de doantori, in valoare de 7,4 miliarde de euro, cu ocazia conferinței organizate ca raspuns la criza provocata de noul coronavirus.

- Investitiile planificate de Transgaz in urmatorii zece ani pentru extinderea retelei de transport al gazelor naturale au o valoare cumulata de 4,12 miliarde euro, cel mai important proiect fiind BRUA, ce prevede realizarea infrastructurii necesare transportului de gaze naturale pe coridorul Bulgaria…

- Uniunea Salvati Romania a realizat o platforma online ca arata cum au cheltuit banii primariile si consiliile judetene pe functionarea si modernizarea spitalelor din subordine in luna februarie a.c., luna in care se prefigura deja criza de sanatate publica.ldquo;V ati intrebat vreodata pe ce cheltuie…

- Japonia a anunțat luni un pachet pentru sprijinirea economiei in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, in contextul evoluției pandemiei de coronavirus, anunța CNN.Prim ministrul japonez Shinzo Abe a anunțat luni pachetul de 108.000 de miliarde de yeni (989 miliarde de dolari) - o…