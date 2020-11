Electric Up, programul cu dedicatie pentru marile hoteluri din Romania Statul a iesit, recent, cu un nou program prin care se lauda ca finanteaza operatorii din domeniul HoReCa si ii ajuta pe acestia cu granturi de pana la 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsa intre 27 kWp-100 kWp. Aceste sisteme folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, precum si cel putin o statie de reincarcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice si electrice

hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare.





Pe hartie, programul Electric Up da foarte bine, dar, in realitate, hotelierii medii si mici, dar si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

