Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi la Electric Castle Bonțida, oamenii legii au intocmit 42 de dosare penale pentru consum și trafic de droguri. ”Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca care au acționat cu ocazia desfasurarii festivalului Electric Castle au constatat un numar de 22 infracțiuni care…

- In cea de-a doua zi de festival Electric Castle de la Bonțida au fost constatate in total 42 de infracțiuni. Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca care au acționat cu ocazia desfasurarii festivalului Electric Castle au constatat un numar de 22 infracțiuni care vizeaza incalcari…

- S-a incheiat prima zi a festivalului, fara a fi inregistrate evenimente deosebite. Participanții au retrait bucuria spectacolului și au dansat pe ritmurile muzicii. Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca care au acționat cu ocazia desfasurarii festivalului Electric Castle…

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca care au acționat cu ocazia desfasurarii festivalului Electric Castle au constatat un numar de 8 infracțiuni care vizeaza incalcari ale Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Pe langa cele…

- Jandarmii au fost prezenți in numar mare la Electric Castle și au depistat persoane care se drogau. Cei care participa la festivalul de la Bonțida au relatat, inca de vineri seara, ca se simte miros de ”iarba” peste tot.”Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca care au acționat cu …

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, alaturi de politisti, pompieri, medici si voluntari SMURD vor actiona, in sistem integrat, pentru asigurarea masurilor de ordine publica in localitatea Bontida, precum si in zona de desfasurare a festivalului Electric Castle. "Zilnic,…

- Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, alaturi de politisti, pompieri, medici si voluntari SMURD vor actiona, in sistem integrat, pentru asigurarea masurilor de ordine publica in localitatea Bontida, precum si in zona de desfasurare a festivalului Electric Castle. "Zilnic, peste…

- Un echipaj din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timisoara a depistat doua persoane care aveau, asupra lor, substante despre care exista suspiciunea ca reprezinta droguri de risc. Jandarmii aflați in serviciu de ordine publica in municipiul Timișoara, au fost sesizați duminica, 6 iunie…