Electric Castle, cel mai bun festival din Europa de categorie medie

Festivalul Electric Castle a fost desemnat cel mai bun festival din Europa la categoria "Best Medium-Sized Festival".



Festivalul din Romania s-a clasat in fata Balaton Sound (Ungaria), Melt Festival (Germania), Sea Dance Festival (Muntenegru), Down The Rabbit Hole (Olanda), Let It Roll (Cehia), conform Cluju.ro.



Pentru editia din acest an, care va avea loc in perioada 15-19 iulie, organizatorii au anuntat extinderea cu peste 30% a suprafetei festivalului, ceea ce inseamna si o crestere a numarului de participanti.



Pana acum se stie ca vor face spectacol The Neighbourhood,…