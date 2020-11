Electric Castle anunţă primii artişti care vor participa la ediţia 2021 a festivalului Organizatorii Electric Castle anunta primii artisti care ar urma sa participe la editia din 2021 a festivalului, reprogramata pentru luna iulie, potrivit Agerpres. "Acolo unde e dorinta si pasiune, exista speranta. Iar speranta echipei Electric Castle sta intr-un 2021 ce va permite revenirea pe domeniul Banffy din Bontida, la o noua editie de festival. Toata activitatea din ultimele luni a insemnat reluarea, de la zero, a pregatirilor pentru editia a 8-a, reprogramata intre 14 si 18 iulie 2021. In urma cu cateva zile, Electric Castle a lansat #MyRayOfHope, campania prin care fanii festivalului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

