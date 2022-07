Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii, la 3 luni de la ridicarea restricțiilor: creșteri fulminante in domeniile cele mai lovite de pandemie – turism, horeca, evenimente. Contrar așteptarilor, numarul de locuri de munca remote este de 3 ori mai mare vs 2021. Ridicarea restricțiilor, la inceputul lunii martie, a reactivat sectoarele…

- Adda a trecut printr-o perioada destul de dificila, dupa ce luna februarie a aflat ca sufera de o boala numita borelioza, fiind o bacterie transmisa de capușe. Vedeta a ținut un tratament greșit eu timp de un an jumate pana sa afle diagnosticul pe care il avea. Adda s-a reintors pe scena dupa o perioada…

- Organizatorii festivalului Cluj Folk Fest au pus in vanzare abonamentele pentru ediția a doua, care va avea loc in perioada 2-4 iunie 2022, pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca.Artiștii care vor urca pe scena ediției de anul acesta sunt: Nicu Alifantis și Razvan Mirica, Narcisa Suciu,…

- Curtea de Apel Cluj a dat o decizie definitiva in procesul dintre organizatorii TIFF și INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), o instituție din cadrul Ministerului Culturii in care se taie frunze la caini pe bani publici. Legea prevede ca organizatorii de evenimente care se desfașoara in spații…

- In ultimii ani, pe piața muzicala din Romania, trap-ul este unul dintre stilurile care au evoluat spectaculos, iar numarul de fani a crescut proporțional, mai ales in randul adolescenților. Cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 5 zile, 10 scene pregatite, peste 250 de artiști din toate zonele muzicale – a opta ediție Electric Castle readuce festivalul in formatul consacrat, dar cu multe noutați ce așteapta sa fie descoperite, intre 13- 17 iulie, pe domeniul Banffy din Bonțida. Organizatorii promit un festival extins ca suprafața…

- Electric Castle confirma noi headliners pentru ediția a 8-a a festivalului: alaturi de Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones, intra ca și cap de afiș Disclosure, Peggy Gou și Moderat. Alți zeci de artiști importanți se regasesc in line up, printre ei Caribou, Editors, Aurora, Sven Vath, Sofi Tukker…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a intervenit printr-o inregistrare video la cea de-a 64-a gala a premiilor Grammy, cu un mesaj inregistrat in care a cerut artistilor prezenti sa nu taca in fata invaziei ruse, pentru ca nu exista nimic care sa se opuna mai mult razboiului decat muzica, relateaza…