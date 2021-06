Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele din Marea Britanie s-au reunit duminica, 6 iunie, pe covorul roșu de la Premiile Bafta TV 2021, echivalentul britanic al Premiilor Oscar. Deși evenimentul a fost unul restrans din cauza pandemiei de COVID-19, celebritațile au atras atenția și anul acesta cu ținutele lor. O parte dintre ele…

- Viorica de la Clejani a fost surprinsa de jurnaliști pe strada și s-a aratat extrem de enervata de apariția acestora. Cand a fost intrebata de scandalul in care este implicatul fiul ei, Fulgy, artista a rabufnit. Viorica de la Clejani nu a vrut sa stea de vorba cu jurnaliștii care și-au facut apariția…

- Electric Castle revine acum, in vara lui 2021, cu o ediție speciala intitulata „Electric Castle Special” care se va desfașura pe perioada a zece zile, intre 6 – 15 august in mai multe locații, in Bonțida și in centrul orașului Cluj Napoca. Organizatorii Electric Castle transmit ca „toate evenimentele…

- Gigi Becali a facut un gest plin de generozitate fața de Mihai Neșu. Fostul fotbalist construiește la Oradea un complex de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilitați neuromotorii. Gigi Becali a aflat ca Mihai Neșu are probleme cu mașina construita special pentru nevoile sale și i-a sarit imediat…

- Michele Merlo s-a stins fulgerator din viața la varsta de 28 de ani, dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala. Artistul ar fi mers cu cateva zile inainte la spital pentru ca se simțea rau, insa medicii i-au spus ca este o simpla raceala și l-au trimis acasa. Cantarețul Michele Merlo, cunoscut ca Mike…

- Filmarile pentru pelicula „Mission: Impossible 7″ au fost din nou oprite, dupa ce mai multe persoane au fost depistate cu COVID-19. Tom Cruise și restul echipei sale vor sta in izolare 14 zile. Pandemia de COVID-19 intrerupe din nou filmarile pentru „Mission: Impossible 7/ Misiune Imposibila 7″, ce…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, la propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), Guvernul a acceptat sa prelungeasca programul restaurantelor in cazul evenimentelor private, cum ar fi nunți și botezuri. Prin Hotararea nr. 36 din 03.06. 2021, evenimentele private de genul nunților…

- Alexandru Arșinel s-a imbolnavit de COVID-19 in luna aprilie, dar inca resimte efectele infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Indragitul actor spune ca este nevoit sa mearga saptamanal la spital. Alexandru Arșinel a trecut prin momente dificile dupa ce s-au imbolnavit de COVID-19. Actorul, care peste doua…