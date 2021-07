Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Electric Castle promite o ediție speciala, numita sugestiv EC_Special. Electric Castle 2021 va dura 10 in total și va avea un numar extins de locații, scene și manifestari. Intre 6-15 august, in centrul Clujului și in legendara Bonțida, vei trai un puternic sentiment de festival. Te vei…

- In organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, duminica 4 iulie 2021, la scena amplasata in Piața Rudolf Fatyol (Turnul Pompierilor), a avut loc spectacolul de muzica folk „Trubadurii din Turn”. Evenimentul…

- Doua mari evenimente de muzica tehno vor avea loc in septembrie la București. Peste 50 de artiști vor concerta la SAGA Festival 2021, intre 10 și 12 septembrie, iar DJ-ul olandez Armin van Buuren va avea un concert solo, in 25 septembrie, la Sound of Bucharest. El a inceput deja repetițiile chiar pe…

- Medicul Adrian Marinescu face un apel catre romani sa se vaccineze anticoronavirus. Acesta susține ca serurile de pe piața nu ofera protecție totala impotriva variantei indiene a coronavirusului, numita mai nou varianta delta, insa ca șansele de a nu face o infecție grava sunt scazute prin vaccinare.…

- Se mai țin festivalurile de muzica dupa relaxarea restricțiilor? Untold, Neversea și Electric Castle sunt cele mai importante festivaluri de muzica din țara noastra. Erau organizate an de an inainte de pandemie. Anul trecut, au lipsit din peisaj in contextul restricțiilor dure. Anul acesta insa, fanii…

- Ediția a opta a festivalului Electric Castle a fost amanata pentru anul viitor, au anunțat organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Electric Castle ar urma sa aiba loc intre 13 și 17 iulie 2022, au transmis organizatorii. Prezența celor de la Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones a fost…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, vineri la Cluj, ca tara noastra se afla intr-un moment foarte bun, iar interesul investitorilor pentru Romania este unul mare. „Trebuie sa fim pregatiti sa asiguram conditii favorabile de investitii pentru a permite practic o dezvoltare economica, o crestere a…

- Emil Boc indeamna „festivalierii de toate varstele” sa se vaccineze pentru ca festivalurile Untold și Electric Castle sa poata avea loc in aceasta vara la Cluj. „Mesajul premierului și al meu, de aici de la Cluj, este simplu: dragi festivalieri de toate varstele, va rugam sa va vaccinați. Vaccinarea…