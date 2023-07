Electoratul USR și „cadourile” PSD-ului pentru Timișoara Bag sama ca PSD a schimbat strategia pentru Timiș. Daca pe vremuri mai mult sau mai puțin indepartate partidul ar fi parjolit capitala Banatului pentru a le cadea din procente primarilor care n-au fost niciodata de la PSD, acum cei de la PSD au ales alta tactica. Era și culmea sa-și dea cu capul in ... The post Electoratul USR și „cadourile” PSD-ului pentru Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Timișoara poate avea, prin Spitalul Județean, un spital cu caracter regional, chiar daca nu e… regional, a spus Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, prezent sambata in capitala Banatului. Aici trebuie realizat un centru de excelența in cateva domenii medicale, spune oficialul, iar aceasta este pe…

- Unul dintre cele mai atractive evenimente organizate la Timișoara, Festivalul Medieval al Castelului Huniade revine timp de trei zile, incepand de astazi, cu o noua ediție. Organizat de Muzeul Național al Banatului acesta a ajuns la cea de a cincea ediție și va avea loc, in parcul Castelului Huniade…

- Cladirea cu cele mai dorite apartamente din Timisoara, ISHO Riverside U2, este finalizata! 116 apartamente premium si luxury sunt in curs de livrare catre cumparatori si un numar limitat de unitati sunt inca disponibile. Situate pe malul Begai, la cateva minute de Piata Unirii din Timisoara, apartamentele…

- Unul dintre cele mai atractive evenimente organizate la Timișoara, Festivalul Medieval al Castelului Huniade revine cu o noua ediție. Organizat de Muzeul Național al Banatului acesta a ajuns la cea de a cincea ediție și va avea loc in perioada 14-16 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei.…

- O vloggerița din Timișoara a venit cu gașca la Cluj-Napoca și a dat piept de traficul lui Boc. Andrada Miron a marturisit ca niciodata nu se va mai plange de traficul din capitala Banatului. ”Eu nu o sa ma mai plang de Timișoara, de traficul și de parcarile din oraș, niciodata, dupa experiența…

- Cunoscuta companie americana Amazon a deschis un nou sediu, la Timișoara. Aici, specialiștii societații produc diferite produse pentru sectorul Tehnologiei Informației. Primarul Dominic Fritz a anunțat ca la Timișoara compania Amazon și-a inaugurat primul sediu din capitala Banatului. ”Este a doua companie…

- Frank Walter Steinmeier, președintele Germaniei, iși incheie vizita oficiala in Romania dupa ce viziteaza joi și vineri Timișoara. El a sosit astazi in capitala Banatului, unde are programata prezența la doua evenimente principale, va petrece noaptea aici, iar vineri va continua vizita, urmand ca ulterior…

- Un numar de 15 locații dintre cele mai inedite din Timișoara, opt saptamani de expunere, peste 60 de artiști din 20 de țari promit sa ofere rețeta succesului cultural total pe care cea de a cincea ediție a Bienalei Artencounters o ofera capitalei Banatului. Sub titlul de ”My Rhino Is Not a Myth. art…