Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri George Copos și-a montat panouri solare pe hotelul Crowne Plaza din nordul Capitalei și pe cladirea ANA Hotels, devenind astfel producator de energie electrica. Renovatio Solar, companie din ecosistemul Renovatio, a finalizat instalarea a 650 de panouri fotovoltaice pe cladirile ANA…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie pentru furnizarea de energie electrica. Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea este estimata la 62.850.000 lei. Obiectul achizitiei consta in furnizare unei cantitati de 68.000 MWh energie…

- Prtimarul Gheorghe rotar anunța ca inca 6 strazi din Blaj, Clujului, Simion Barnuțiu, Tudor Vladimirescu 1 și 2, Episcop Ioan Lemeny și Mitropolit Andrei Șaguna, vor beneficia de relocarea in subteran a cablurilor de energie electrica și comunicații (internet, tv, telefonie). „O noua veste buna! Proiectul…

- Grupul Memorial Healthcare și Spitale din Turcia continua lupta pentru prevenția și tratarea eficienta a afecțiunilor urologice și ginecologice printr-un eveniment dedicat, cu invitați consacrați in domeniu!Spitale din Turcia, alaturi de Grupul Memorial Healthcare continua sa susțina lupta pentru…

- Cand vine vorba de inventivitate, unii dintre noi sunt pe primul loc, așa ca nu ar trebui sa ne mire ce folosesc europenii pe post de gard pentru a produce energie electrica, iar conform cifrelor, afacerea a explodat in ultima perioada. Europenii folosesc panouri fotovoltaice pe post de gard Gospodariile…

- ”In luna ianuarie 2024, productia industriala a crescut fata de luna decembrie 2023 ca serie bruta (+1,1%) si a scazut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (-3,4%). Fata de luna ianuarie 2023, productia industriala a fost mai mica cu 4% ca serie bruta si cu 3,9%…

- Localitațile Jidvei și Feisa au ramas vineri, 8 martie 2024, fara apa potabila, in urma unei avarii la rețeaua de alimentare cu energie electrica a stației de pompare Jidvei. „SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj informeaza consumatorii ca in data de 08.03.2024, furnizarea apei va fi intrerupta in localitațile…

- Dupa 15 ani de la oprirea producției de electricitate bazata pe pacura, Electrocentrale Borzești a renascut prin intermediul unei investiții de aproximativ 30 de milioane de euro, conform unui comunicat de presa emis de companie. Obiectul de activitate ramane același, dar sursa este acum una regenerabila,…