Ele sunt vedetele noastre ce dețin avioane private! FOTO Mihai Margineanu, Mihai Sturzu (ex HI-Q), Marcel Breazu (Celelalte Cuvinte) ori Honorius și Silviu Prigoana nu mai așteapta sa se inaugureze noi autostrazi. Și-au cumparat propriile aparate de zbor ușoare. E mult spus ca au avioane private, avand in vedere nivelul lor economic comparativ cu cel al colegilor ”un pic mai celebri” din branșa artistica mondiala, care și-au permis luxul de a-și achiziționa avioane in adevaratul sens al cuvantului, de zeci de milioane dolari, amintim: Tom Cruise, Oprah Winfrey, John Travolta, Jay-Z ori Jim Carrey. In urma cu opt ani, Mihai Sturzu, fostul prezentator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

