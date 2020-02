Stiri pe aceeasi tema

- Dupa accident, copilul de 16 ani a parasit local faptei, dar a fost descoperit de politisti mai tarziu. El a recunoscut producerea evenimentului rutier. Un baiat de 16 ani a provocat duminica dimineata un spectaculos accident rutier, soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Adolescentul, baiat…

- Au cele mai apetisante posterioare din showbiz, dar stiti cum e: arta cere sacrificii. Mai precis, un medic estetician priceput si mii de euro, puse la bataie! Fie ca au ales varianta cu silicon sau pe cea cu grasime proprie injectata, un lucru este cert! Efectul este cel scontat, iar lipiciul la barbati…

- ■ un sofer narcoman a fost tras pe dreapta, cel mai recent, la inceput de 2020 ■ cam in fiecare luna este depistat cite un caz similar ■ oamenii legii atrag atentia asupra pericolelor la care se expun cei in culpa si riscul pe care-l reprezinta pentru ceilalti participanti la trafic ■ „consumatorii“…

- Ziarul Unirea FOTO. Polițiștii din Alba, lecții dedicate prevenirii bullying-ului și consumului de droguri și alcool, cu elevii Școlii Gimnaziale Ciugud Polițiștii au fost la Școala Gimnaziala Ciugud unde s-au intalnit cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a in cadrul unor lecții dedicate prevenirii…

- Trei romance au trecut prin momente cumplite, in urma cu cateva zile, in Italia, dupa ce au fost lovite in plin de un microbuz utilizat pentru a transporta marfa. Romancele au incercat sa ocoleasca un autoturism parcat pe trotuar insa, din spate, a venit un microbuz de transportat marfa care le-a lovit…

- La data de 21.12.2019, procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus retinerea pentru o o perioada de 24 de ore a patru indivizi din Costeiu si Lugoj pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc. In cauza s-a retinut faptul ca, gruparea infractionala formata din cei patru indivizi…