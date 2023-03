Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are un numar de companii de stat (care produc arme – n.r.) in care Ministerul Economiei este actionar majoritar, avem 14 companii care functioneaza, care asigura o gama largita de produse, munitie si servicii, mentenanta pentru Ministerul Apararii Nationale si nu numai. Dar vreau sa va spun…

- USR și Forța Dreptei au atacat la Curtea Constituționala legea PSD-PNL care introduce noi obligații pentru fondurile de pensii private din Romania și pentru administratorii acestora: „Legea va produce pierderi fondurilor de pensii private și va determina

- PSD acuza miercuri USR ca, in disperarea de a face scandal cu orice pret pentru a-si intretine putinii adepti care i-au mai ramas, ataca la Curtea Constitutionala o lege adoptata in Parlament, jalon in PNRR, care a fost discutata si agreata cu Comisia Europeana si care asigura o mai buna protectie a…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, prezent la Forumul Economic de la Chișinau „Investiții/Dezvoltare/Integrare Europeana”, a declarat ca Romania este principalul partener comercial al țarii și ca in prezent sunt peste 1500 de companii de peste Prut care activeaza in Moldova.…

- SNGN ROMGAZ SA și SOCAR TRADING, filiala companiei naționale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat in 3 februarie 2023, la Baku, un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania. Incheierea acestui document juridic reprezinta o continuare și consolidare a bunelor…

- ASF anunța schimbari cu pensiile private din Romania! Așa cum majoritatea cetațenilor romani știu, sistemul de pensii din Romania, reglementat de Legea nr. 263/2010, intrata in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, este format din trei piloni. Prmiul pilon este cel al sistemului public de pensii obligatorii,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca marile companii din subordinea sa iși vor muta conturile de la bancile austriece din Romania. Grindeanu spune ca nu a cerut o astfel de masura, dar ca o considera una de bun augur! E vorba de o mișcare ampla de boicotare a Austriei, dupa ce…