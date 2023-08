Stiri pe aceeasi tema

- Serhiy Slabenko, fostul membru al parlamentului Ucrainei, Verkhovna Rada, a fost ucis in lupta pe frontul din Zaporojie, informeaza Kyiv Independent . Menționam ca Slabenko a facut parte din Verkhovna Rada din anul 2002 pana in 2006. In timpul mandatului sau, el a prezidat subcomitetul pentru instante,…

- Președintele american Joe Biden i-a spus premierului britanic Rishi Sunak ca relația dintre cele doua țari este “solida ca o stanca” atunci cand cei doi lideri s-au intalnit (10 iulie) la Londra. Biden a aterizat la Londra duminica seara tarziu pentru a incepe o calatorie in trei țari, inclusiv un summit…

- Trei persoane si-au pierdut viata, la Liov, intr-un atac cu racheta impotriva unei cladiri rezidentiale, a anuntat primarul acestui oras din vestul Ucrainei.“Deja sunt trei morti”, a indicat Andrii Sadovi intr-un mesaj pe Telegram, dupa ce a anuntat de asemenea “opt raniti” si “numeroase apartamente”…

- Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pentru modul in care acesta gestioneaza riscurile de la centrala nucleara Zaporojie.

- Campionul ucrainean la kickboxing, Maxim Bordusy, a fost ucis in luptele din regiunea Zaporojie, la 11 iunie, informeaza newsmaker.md, citand publicatia Politika Strani.Pe pagina web a presedintelui ucrainean a fost postata o petitie cu apelul de a conferi sportivului titlul de Erou al Ucrainei,…

- Conducerea centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata in prezent sub ocupatie rusa, a afirmat ca distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka, a carui apa serveste la racirea centralei, nu reprezinta deocamdata o amenintare pentru instalatie."Expertii AIEA" prezenti la centrala Zaporojie…

- Mihailo Podoliak, un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat luni, 29 mai, ca orice acord de pace acceptabil pentru Ucraina ar trebui sa includa nu doar o restaurare a frontierelor suverane ale Ucrainei, ci si o zona demilitarizata, de 100-120 de kilometri, care…

- Coreea de Sud și-a lansat a treia racheta spațiala, denumita Nuri, de producție locala joi (25 mai), dupa ce lansarea a fost anulata cu o zi mai devreme din cauza unor probleme tehnice. Al treilea zbor al rachetei Nuri marcheaza un pas major in programul spațial in curs de dezvoltare al Coreei de Sud,…