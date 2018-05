Ele sunt cele patru tinere care au murit pe loc în accidentul de tren din Sălaj Madalina P., Ștefana S., Claudia B. și Maria Ș. sunt tinerele care au pierit in Ajun de Inalțare, dupa ce mașina in care erau a fost spulberata de un tren. Parinții fetelor, care aveau varste cuprinse intre 20 și 21 de ani, au suferit un șoc atunci cand au aflat despre tragedie. Va reamintim ca […] The post Ele sunt cele patru tinere care au murit pe loc in accidentul de tren din Salaj appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

