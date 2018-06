Ele sunt cele mai norocoase trei zodii la Bacalaureat. Vor trece cu brio examenele

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de elevi dau admiterea la clasa a cincea. Sunt cei care vor sa intre intr-o clasa speciala, organizata intr-un colegiu care are si cursuri de gimnaziu. Batalia este acerba la aceste licee de top. Sunt cate noua candidati pe un loc. De exemplu, la Colegiul Gheorghe Lazar din Bucuresti sunt 200 de…

- Emoții pentru aproape 5.000 de elevi de clasa a VIII-a din județul Timiș. Examenele la Evaluarea Naționala 2018 au inceput astazi cu prima proba, cea scrisa la Limba și Literatura Romana. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, in total, vor fi evaluați 4.840 de elevi in 51 de centre…

- Mai este putin si elevii de clasa a VIII-a intra in focul examenelor. Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale pentru clasa a VIII-a (Limba si literatura romana) va avea loc in data de 11 iunie. Urmatoarea proba scrisa (Matematica) se va desfașura in data de 13 iunie, iar ultima (Limba si literatura…

- Fie ca este vorba de planul sentimental, profesional sau de familie, astrologii vorbesc despre 4 zodii norocoase care îsi vor gasi fericirea în aceasta vara. Balanta Destinul tau este deja scris. Vei întâlni sufletul pereche în aceasta vara, iar pentru…

- Elevii de clasa a IV-a incep astazi, probele pentru Evaluarea Naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), marți, vor sustine proba la limba romana. Evaluarea Naționala continua miercuri, 16 mai, cu proba la matematica, iar elevii apartinand minoritatilor nationale…

- Horoscop Dar ce este ”norocul”? Binecuvantarea lui Dumnezeu explica bunul stareț Dionisie, cel de buna amintire. In orice caz nu se poate reține parerea hatrului stareț Cleopa de la Sihastria care spunea ca norocul este un drac, Doamne iarta-ma și aducea o argumentație vesela, foarte proprie și particulara,…

- Astrologul Mariana Cojocaru a explicat ce amprente astrale sunt semnificative in anul 2018, valabile si pentru luna mai. Ce planete vor intra in mers retrograd si care sunt fenomenele astrale unice ale anului 2018.

- HOROSCOP 2018. Berbecii au o perioada tare interesanta chiar in acest an. Vor atrage caștiguri și vor investi in sanatate. Taurii au Venus intr-o poziție foarte buna. Vor beneficia de o luna mai extraordinara și vor filtra sentimentele. Gemenii sunt foarte prietenoși. Racii sunt…