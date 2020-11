Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestora, exista riscul real sa avem zile fara caldura in aceasta iarna, in București. De asemenea, sistemul de incalzire din Capitala este in colaps, o spune administratorul ELCEN. Claudiu Crețu, administrator speciall ELCEN: Am spus ca suntem aproape de colaps, intr-o situație foarte dificila,…

- Totuși, noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, nu a putut miercuri sa spuna nimic legat de cum va rezolva problema apei calde din București, subiect pentru care fosta administrație a fost acuzata in campania electorala de susținatorii actualului primar. Intrebat, la sosirea la sediul PNL, cand va rezolva…

- Nicusor Dan s-a intalnit cu administratorul special al ELCEN, și spune ca s-a convins ca sistemul de termoficare din Bucuresti se afla intr-o situatie foarte dificila. „M-am intalnit azi (marti – n.r.) cu Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN, unul dintre specialistii sistemului de termoficare…

- Primarul general ales, Nicusor Dan, a precizat marti ca s-a intalnit cu administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, si ca sistemul de termoficare din Bucuresti e intr-o situatie "foarte dificila", potrivit Agerpres.

- Nicusor Dan a anuntat ca a avut marti o intalnire cu administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu pentru ca a dorit sa vada concret „cum s-a lucrat in ultimii ani de zile in domeniul termoficarii”. Acesta a adaugat ca s-a convins din nou ca sistemul de termoficare din Bucuresti este intr-o situatie…

- Calin Popescu Tariceanu propune ca bucureștenii sa fie ajutați de primarie pentru a achiziționa centrale de bloc sau de apartament. Calin Popescu Tariceanu: "I-as ruga pe Iohannis, pe Orban, pe Citu sa incerce sa traiasca cu 1.000 de lei pe luna" "Gabriela Firea continua sa mearga pe…

- Compania ELCEN trage un semnal de alarma referitor la un grafic care evidențiaza creșterea exploziva a pierderilor de agent termic din rețeaua de termoficare a Capitalei, aflandu-se foarte aproape de valoarea maxima peste care devine practic imposibila o garantare sigura și stabila a alimentarii cu…