Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat ca ELCEN a emis o somatie in cursul zilei de joi catre Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, societate aflata in subordinea Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, pentru plata, in termen de 15 zile, a sumei de 169,738 milioane lei, care reprezinta contravaloarea energiei termice livrate de ELCEN catre Termoenergetica in luna decembrie 2019.