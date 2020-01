Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de bucureșteni au protestat cu ligheane in fața Primariei Capitalei. Protestul vine dupa ce locuitorii din mai multe sectoare din București s-au plans de lipsa apei calde și a caldurii.Mai multe persoane au adus ligheane in fața primariei bucureștiului pentru a protesta pentru ca ingheața de frig…

- Gabriela Firea asigura bucureștenii ca vor avea in continuarea apa calda și caldura. “Indiferent de sentința de astazi, bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura. Am luat masuri...

- Premierul Ludovic Orban a declarat dupa ce RADET a anunțat ca intra oficial in faliment ca l-a trimis de urgența pe ministrul Economiei pentru a vedea care este situația astfel incat bucureștenii sa nu ramana fara caldura și apa calda.Citește și: OFICIAL - RADET intra in FALIMENT. Decizia…

- Curtea de Apel a decis definitiv ca RADET sa intre in faliment, menținand hotararea anterioara a Tribunalului Bucureti. Gabriela Firea a precizat imediat ca bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura deoarece Primaria a luat masuri pentru a putea furniza agent termic. “Am luat masuri din…

- Curtea de Apel București a decis, luni, intrarea in faliment a RADET. Decizia este una definitiva. Magistrații Curții de Apel București au menținut, astfel, decizia din prima instanța a Tribunalului București.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a avertizat inca de saptamana trecuta Primaria Capitalei sa fie fie pregatita pentru eventualitatea falimentului, dar primarul Gabriela Firea a asigurat ca furnizarea agentului termic nu va fi oprita, deoarece este vorba de infrastructura critica. Falimentul RADET…

- Producatorul de energie termica ELCEN are stocurile de combustibil necesare și îndeplinește condițiile tehnice pentru a asigura o iarna liniștita bucureștenilor, se arata într-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. Noul ministru, Virgil Popescu, cere ca șefii administrației publice…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a asigurat pe bucureșteni ca vor avea apa calda și caldura in aceasta iarna. Cu toate acestea, in ziua in care RADET a inceput sa furnizeze agent termic, in mai multe cartiere din București nu a fost apa calda. Situația este ingrijoratoare, in condițiile in care…