- Producatorul de energie electrica si termica Elcen a anuntat, luni, ca a facut o plangere prealabila impotriva Primariei Capitalei prin care cere ca aceasta sa isi indeplineasca obligatia de a vira in avans subventia de 294,35 milioane lei (61,6 milioane euro).

- ELCEN someaza Termoenergetica sa plateasca 170 mil. lei, pentru energia din decembrie Termoenergetica, fostul RADET, trebuie sa plateasca aproape 170 de milioane de lei catre ELCEN, in termen de 15 zile, suma reprezentand contravaloarea energiei termice livrate in decembrie, potrivit unui comunicat…

- Conform somației, in 15 zile trebuie platiți 169.737.732,52 lei, care reprezinta contravaloarea energiei termice livrate de ELCEN catre Termoenergetica in luna decembrie 2019.In cazul in care Compania Municipala Termoenergetica nu va da curs somației de plata, ELCEN va proceda in conformitate cu prevederile…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, marți, ca energia termica „nu poate fi oprita pentru ca vrea cineva de la ELCEN”, afirmația fiind facuta dupa ce oficialii Electrocentrale București au anunțat spus ca locuitorii Capitalei risca sa ramana fara agent termic, din cauza datoriilor, anunța MEDIAFAX.„Termoenergetica…

- Primaria Municipiului Bucuresti nu a semnat conventia de plata in avans a gazelor naturale necesare producerii de caldura si apa calda in Capitala, desi documentul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat al Electrocentrale Bucuresti (Elcen), remis, joi,…

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) avea de recuperat de la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) datorii totale de 3.659.805.493,39 lei, la data intrarii in insolventa si inscrise la masa credala, potrivit situatiei postate pe site-ul producatorului de energie. De asemenea, RADET inregistreaza…