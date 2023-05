Ed Sheeran a câștigat procesul în care a fost acuzat că l-a plagiat pe Marvin Gaye

Ed Sheeran a câștigat procesul în care era acuzat că a plagiat un cântec celebru al lui Marvin Gaye, scrie BBC. Cântărețul și compozitorul britanic a negat că a furat elemente ale cântecului Let's Get It On pentru hitul său Thinking… [citeste mai departe]