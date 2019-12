In cazul in care nu știi ce este acela un „scrunchie”, afla ca este un elastic de par imbracat intr-un material textil larg, de obicei bumbac, catifea sau matase. Cu siguranța l-ai vazut macar o data pentru ca a facut furori in anii ’90 și nu numai. Elasticele de par scrunchie au aparut in 1989.... Read More Post-ul Elasticele de par scrunchie sunt din nou la moda: sunt ridicole, dar distractive și fabulos de practice apare prima data in TaBu .