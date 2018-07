Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului București au admis, vineri, solicitarea lui Elan Schwartzenberg și ridica arestul preventiv dispus pe numele acestuia, fiind retrase și cererea de dare in urmarire internaționala și mandatul de arestare, dupa ce decizia devine definitiva. Soluția poate fi contestata.„Admite…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in urma denunțului depus de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila. Procurorii au inceput urmarirea penala „in rem” (fața de fapte) la data de 7 iunie 2018 pentru infracțiunile de inalta tradare și divulgarea secretului care pericliteaza securitatea…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, informeaza Mediafax. Mandatul european de arestare prevede ca statele membre sa-si predea cetatenii unei alte…

- Sebastian Ghița a fost achitat, joi, de magistrații Curții Supreme in dosarul in care fusese trimis in judecata de “unitatea de elita” DNA Ploiești, alaturi de mai mulți foști șefi din Poliția Prahova și de un fost procuror. Vom reveni cu detalii. The post O noua lovitura pentru DNA. Sebastian Ghița,…

- Procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a demisionat, marți, de la conducerea “unitații de elita” (așa cum era numita structura din Ploiești a DNA chiar de Laura Codruța Kovesi), dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului General, in dosarul ce vizeaza falsurile și abuzurile care…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost amendat, miercuri, de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, cu suma de 2.000 de lei, pentru ca in declaratiile publice a folosit termenul „niste penali”. Sesizarea a fost depusa de Lumea Justitiei in luna februarie la Consiliul National pentru Combaterea…