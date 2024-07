Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie joi, 4 iulie, și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Oncesti, la Casa de petrecere a morosenilor, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii…

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa! Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie astazi și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Maramureș, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii cuplului. Primele imagini din ziua cea mare.

- Anda Adam s-a casatorit sambata, 29 iunie, cu Joseph Adam, iar evenimentul a fost spectaculos. Cantareața a schimbat mai multe rochii de mireasa și și-a impresionat invitații.Anda Adam și Joseph Adam s-au casatorit religios sambata, avand parte de o nunta de vis, exact așa cum au planuit. Artista, cunoscuta…

- Anda Adam și Joseph Adam au ajuns la restaurantul care le va gazdui evenimentul mult visat. Cei doi arata senzațional și urmeaza sa le faca invitaților mai multe surprize in aceasta seara. nainte sa intre in loca, s-au retras pentru cateva momente alaturi de nașii lor.

- Relația Andei Adam cu Yosif Eudor Mohaci a atras atenția presei și a publicului din Romania, fiind un subiect de interes datorita popularitații cantareței. Anda Adam, cunoscuta pentru cariera sa de succes in muzica și participarile la diverse emisiuni de televiziune, se iubește cu Yosif Eudor Mohaci,…

- Pepe și Yasmine Ody s-au casatorit religios la 7 iunie, la locația unde a avut loc și petrecerea, unde s-au distrat pana dimineața. O mulțime de vedete i-au fost alaturi artistului, care a avut și alt mare motiv de sarbatoare: Pepe jr., fiul lui, a implinit doi ani, scrie Libertatea.ro .

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au trait momente emoționante la dansul mirilor. Mai multe imagini cu actorii au fost publicate pe rețelele sociale. Iata ce coregrafie de senzație au avut aceștia in seara nunții.

- Momente emoționante! Vlad Gherman și Oana Moșneagu au postat imagini cu dansul mirilor! Imagini spectaculoase de la nunta indragiților actori. Cei doi au stralucit pe ringul de dans, traind clipe speciale impreuna.