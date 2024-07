Stiri pe aceeasi tema

- Delia și Liviu au format unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din casa Mireasa și tot eu au fost marii caștigatori ai sezonului 9. Recent, cei doi indragostiți au spus cer vor face cu banii caștigați și au vorbit despre planurile pe care le au in viitorul apropiat.

- Delia și Liviu au caștigat sezonul 9 de la Mireasa. Au primit cecul cu marele premiu in valoare de 40.000 de euro, iar cei doi spun ca nu se așteptau sa fie desemnați caștigatori, caci știau ca și celelalte trei cupluri sunt la fel de puternice și apreciate de public. Acum ca s-au casatorit civil, cei…

- A fost o speciala ieri pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Caștigatorii sezonului 4 s-au casatorit religios. Dupa momentele emoționante din biserica, cei doi, alaturi de invitații lor, au petrecut pe cinste la un restaurant din Oncești, Maramureș. Foștii concurenți au stralucit in cea mai importanta…

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie joi, 4 iulie, și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Oncesti, la Casa de petrecere a morosenilor, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii…

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa! Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie astazi și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Maramureș, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii cuplului. Primele imagini din ziua cea mare.

- In curand, familia caștigatorilor sezonului 5 Mireasa se marește. Recent, Sese a facut publica o fotografie in care apare alaturi de soția lui și micuța lor, Hurrem Selina. Cei trei se pregatesc pentru venirea pe lume a noului membru.

- Trend alarmant in Romania. Sunt mai puține nașteri, potrivit Institutului Național de Statistica. Ultimele date publicate pentru luna martie arata ca la nivel național s-au nascut 10.468 de copii, in scadere cu 662 fata de luna precedenta.

- Marian Pavel a anunțat pe rețelele sociale ca el și Dana vor fi nași pentru Ela și Petrica. Cei 4 s-au pozat impreuna și au publicat imaginea in online, fapt care i-a incantat pe fanii Mireasa.