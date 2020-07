Ela Crăciun, vacanță în Bucovina în locul Thailandei. „A meritat fiecare secundă!” Ela Craciun, vacanța in Bucovina in locul Thailandei. „A meritat fiecare secunda!” Astfel se face ca a ales sa petreaca cateva zile de neuitat in nordul Romaniei, in Bucovina. Și nu pe litoral, unde condițiile de distanțare sociala sunt greu de respectat din pricina fluxului foarte mare de turiști. “Am decis sa mergem in Bucovina. Chiar daca mi-a fost teama ca drumul de 8 ore cu mașina nu va fi confortabil pentru copii. Insa efortul a meritat din plin pentru ca am ajuns intr-un peisaj de poveste. Un loc de o frumusețe incredibila, unde ai liniște, aer curat, verdeața, flori, și experiențe frumoase.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea frumoasa ne energizeaza si ne face sa avem chef de duca. Numai ca frica de infectare cu SARS COV-2 ne-ar putea taia elanul. Sunt insa numeroase zone superbe in tara noastra unde noul coronavirus n-a ajuns si riscul de infectare este aprope nul.

- Mulți romani vor alege, anul acesta, vacanța in țara, iar agențiile au inceput sa dezvolte mai multe oferte pentru turismul intern. Prețurile incep de la 100 de lei, iar cu mai puțin de 200 de lei se poate innopta in zona Deltei Dunarii sau a Transfagarașanului, anunța MEDIAFAX.Pentru ca cei…

- Patru din zece romani planuiesc sa calatoreasca dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai, iar alegerea se axeaza pe cazari izolate si rezervari fara risc, reiese din rezultatele unui studiu publicat, vineri, de o platforma de rezervari online. Conform cercetarii Travelminit.ro, aproape jumatate…

- Cat costa sa inchiriezi vila unde s-a filmat reality show-ul Too Hot To Handle Desi suntem inca in izolare, asta nu inseamna ca nu putem visa cu ochii deschisi la vacanta. Netflix a lansat reality show-ul Too Hot To Handle in perioada carantinei. Iar decorul exotic a starnit invidie printre urmaritori.…

- Pandemia coronavirusului a strivit unul dintre cele mai importante sectoare economice a continentului. Turismului european angajeaza 22,6 milioane de persoane, echivalent cu 11,2 la suta din totalul locurilor de munca din UE și reprezinta 9,5 la suta din economia blocului. Deschiderea plajelor ar putea…

- Micuțul stat de la Marea Adriatica a inceput sa relaxeze restricțiile impuse de autoritați pentru restrangerea epidemiei de coronavirus și da semne ca revine la normalitate. Croatii au raportat doar 2.009 cazuri de infectari si 51 decese, iar acest lucru se datoreaza eficienței masurilor adoptate de…

- In Grecia, ministrul turismului spune ca vizitatorii vor avea nevoie de un fel de pasaport de sanatate, "pasaport coronavirus", cu alte cuvinte un document oficial din tara de origine, care sa ateste ca respectivii turisti nu sunt infectati cu SARS-COV 2. Regula ar fi valabila si la iesirea lor din…

- Dinu Solovan are 59 de ani si este tatal a sapte copii. Una dintre fiicele sale locuieste in America, iar la inceputul anului, Dinu a mers in vizita la ea, impreuna cu sotia. Vacanta nu a fost insa asa cum se asteptau, pentru ca barbatul a inceput sa se simta foarte rau.