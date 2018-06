Ela Craciun tine jurnal de sarcina video pe blog. Iata prima ecografie cu cel de-al treilea copil!

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea, primele declarații despre sarcina pe care a pierdut-o și despre care nu a vrut sa vorbeasca. Eveneimentul neplacut a avut loc in urma cu ceva timp, inainte ca vedeta sa devina mama unei fetițe superbe. Gabriela și Tavi Clonda au vorbit in direct la Antena Stars despre noul proiect…

- Acum cateva zile Ela Craciun a impartașit cu prietenii virtuali o veste minunata – ca va deveni mama pentru a treia oara. Frumoasa prezentatoare tv este gravida in patru luni și ii va ura bun venit pe lume bebelușului in toamna acestui an. Cu toate ca s-a confruntat cu stari de rau și grețuri matinale…

- Vești minunate pentru familia prezentatoarei TV Ela Craciun! Vedeta este insarcinata cu al treilea copil, urmand sa nasca in toamna acestui an. E insarcinata cu al treilea copil! Vestea i-a bucurat nespus pe soțul și pe cei doi copii ai sai, Alex și Alesia, aceștia din urma așteptand cu nerabdare momentul…

- Elena Basescu numara zilele pana cand isi va strange in brate cel de-al treilea copil, iar momentul se apropie cu pasi rapizi. Mai e doar o luna pana ea si iubitul ei, Catalin Tomata, vor deveni parintii unei fetite.

- Kate Middleton (36 ani) și Prințul William (35 ani), ducii de Cambridge, au devenit luni, 23 aprilie 2018, parinți pentru a treia oara. Cu toate ca cei doi duci știu deja la ce sa se aștepte, cel de-al treilea copil va aduce și o serie de schimbari la Casa Regala Britanica. Ce se va schimba la Casa…

- Kate si printul William au parasit spitalul Sfanta Maria, la ora locala 18.00, impreuna cu cel de-al treilea copil al lor, un baiat de 3,8 kilograme. Bebelusul a venit pe lume la ora locala 11.01, in prezenta tatalui sau, ducele de Cambridge. Palatul Kensington a spus ca numele bebelusului va fi anuntat…

- Mirela Vaida, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Prezentatoarea tv a marturisit in cadrul unui interviu, ca este pregatita sa devina din nou mama. Chiar daca are 36 de ani și doi copii suprebi, Mirela Vaida are planuri mari. Vedeta recunoaște pentru prima oara ca vrea al treilea copil.…

- Elena Basescu a oferit un interviu revistei VIVA, in care a dezvaluit cum se va numi micuța. "Am hotarat ca numele sa-l aleaga Catalin. Asta si pentru ca, in familia lui, nu sunt fetite” a spus Elena Basescu pentru sursa citata. Aceasta mai crede ca a treia sarcina este cea mai ușoara: „Sunt…