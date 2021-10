Autoarea a doua volume de succes devenite un reper pentru zona de parenting, Ela Craciun face un noua pas in cariera sa, de aceasta data catre zona de online coaching si lanseaza un program special dedicat tinerelor mamici, intitulat ,,De la SOS mama, la ZEN mama”. ,,Astazi pot in sfarșit sa va prezint și sa va las sa descoperiți aici proiectul la care am lucrat atat de mult in ultimele luni: cursul de la ,,SOS mama, la ZEN mama”. Am ales ziua asta pentru ca asa cum știți, are o insemnatate puternica pentru mine, fiind ziua de naștere a lui Nicholas, dar și ziua in care am anunțat in anii anteriori…