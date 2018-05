Ela Craciun este insarcinata pentru a treia oara. “E cea mai mare implinire sufleteasca!”

Stiri pe aceeasi tema

- Indragita prezentatoare tv, Ela Craciun, se pregatește sa devina mama pentru a treia oara. "Sa fii mama și sa iți vezi copiii crescand reprezinta cea mai mare bucurie pentru mine, și, cred, pentru orice femeie. Alex și Alesia mi-au tot spus ca iși doresc un frațior, respectiv o surioara. Acum sunt…

- Vești minunate pentru familia prezentatoarei TV Ela Craciun! Vedeta este insarcinata cu al treilea copil, urmand sa nasca in toamna acestui an. E insarcinata cu al treilea copil! Vestea i-a bucurat nespus pe soțul și pe cei doi copii ai sai, Alex și Alesia, aceștia din urma așteptand cu nerabdare momentul…

- Ela Craciun este insarcinata pentru a treia oara. Vedeta așteapta cu berabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Pana acum, aceasta nu știe daca va avea fetița saa baiat. Ella este gravida in trei luni, iar vestea i-a bucurat nespus pe cei doi copii ai sai, Alex și Alesia, aceștia așteptand cu nerabdare…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata a bucurat pe toata lumea. Fiica lui Florin Salam si iubitul ei, Catalin Visanescu, vor deveni parinti, iar acest lucru a bucurat nespus intreaga familie. Potrivit declaratiilor facute de varul lui Betty in exclusivitate pentru Spynews.ro, toata familia se bucura…

- Pippa Middleton, sora mai mica a Ducesei de Cambridge, e insarcinata. Ea și soțul sau, James Matthews, vor deveni la finalul acestui an parinți pentru prima data. Vestea cea mare era oarecum așteptata, pentru ca in trecut, sora lui Kate Middleton a afirmat dintotdeauna ca iși dorește sa aiba copii imediat…

- Imaginile au fost difuzate in cadrul editiei de luni, dupa meciul principal, iar detaliul de pe perete a fost vizibil chiar pe mijlocul ecranului in timpul unui dialog intre Larisa Vasile si Diana Belbita. Au trecut 27 de zile de cand Razboinicii n-au mai pus piciorul in casa, insa urmele prezentei…

- In luna martie, vor veni vești mari pentru nativii unei zodii. Doamnele sub respectivul semn vor primi rezultatul unui test de sarcina și vor fi pe punctul de a-și intemeia o familie sau de a o extinde pe una care este deja existenta.