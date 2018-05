Indragita prezentatoare tv, Ela Craciun, se pregatește sa devina mama pentru a treia oara. Numita in mediul online SuperMom, grație blogului sau de parenting plin de sfaturi utile, vedeta și-a pus mereu familia pe primul loc. Ela Craciun este insarcinata in trei luni și chiar daca nu se știe inca sexul copilului pe care-l poarta […] The post Ela Craciun este insarcinata in trei luni! Prezentatoarea tv se pregatește sa devina mama pentru a treia oara appeared first on Cancan.ro .