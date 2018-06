Ela Craciun este insarcinata in patru luni și este nerabdatoare sa afle ce sex are bebelușul pe care-l poarta in pantece. In acest sens, vedeta și-a propus ca inainte sa afle raspunsul in mod oficial de la medic, sa incerce cateva metode babești. Ela Craciun este la a treia sarcina, dar suspansul este la fel de mare, iar indragita bloggerița, denumita SuperMom, a postat pe site-ul sau cateva tehnici tradiționale pentru a afla ce sex are bebelușul, tehnici pe care le-a și incercat, iar rezultatul a fost ca este fetița: “Atunci cand afli ca o sa fii mamica ești cuprinsa de un amalgam de sentimente.…