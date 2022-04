El și ea… Sau, viața așa cum e Lumea este – așa cred ca trebuie sa fie – plina de povești. De dragoste sau, pur și simplu, de viața. Care mai de care mai frumoasa, mai infioratoare, mai speciala, mai aparte, mai copleșitoare, mai emoționanta. Tradari, minciuni, inșelari, dureri, boli, accidente, miracole, desparțiri – și cate și mai cate! – prin toate trece omul. Și le duce cum știe mai bine. Sau nu. Uneori, avem, toți, tendința sa credem ca nimeni nu duce pe umeri probleme mai grele ca ale noastre. Ca noua ni se intampla ce e mai cumplit și mai dureros in lume. Ca poverile pe care le purtam noi sunt cele mai groaznice. Și,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

